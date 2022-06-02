Dünya ABDde silahlı saldırı İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Amerika, Teksas eyaletinde 19’u ilkokul öğrencisi toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği trajik okul saldırısının yasını tutarken Oklahoma Tulsa'dan gelen haberle sarsıldı. St. Francis Hastanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre saldırgan da dahil 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
St. Francis Hastanesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.

Tulsa Polisinin verdiği bilgiye göre Oklahoma, Tulsa'daki St. Francis Hastanesi'ndeki Natalie Binasına düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil 5kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Tulsa Polis Departmanının Facebook gönderisine göre, yetkililer St. Francis Hastanesi kampüsündeki bir doktor ofis binası olan Natalie binasında silahlı bir adamla ilgili bir çağrıya yanıt verdi.

Tulsa Polis Departmanı adına açıklama yapan yüzbaşı Richard Meulenberg, ABC News'e verdiği demeçte, "Memurlar hemen saldırının gerçekleştiği ikinci kata koştular, oraya vardıklarında birkaç kişinin vurulduğunu, o sırada bir çiftin öldüğünü gördüler" dedi.

St. Francis Hastanesi
St. Francis Hastanesi

Meulenberg, hastane binasında bulunanların tahliye edildiğini ve tüm katlar ve odaların polis tarafından teker teker arandığını söyledi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Polisin Facebook gönderisinde ayrıca saldırganın öldüğü bilgisine de yer verildi. Richard Meulenberg, saldırgan olduğuna inandıkları şahsın olay yerinde tüfeği ve tabancası ile ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Saldırganın polis tarafından vurulup vurulmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Tulsa Başkan Yardımcısı Eric Dalgleish'e göre, ateş eden kişi kendi açtığı kurşun yarası nedeniyle öldü. Polis, 35 ila 40 yaşları arasında olduğuna inanılan saldırganın kimliğini doğrulamak için çalışıyor.

Saldırı sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray durumu yakından takip ediyor ve destek sunmak için eyalet ve yerel yetkililere ulaştı" ifadelerine yer verildi.

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