ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de kâbusun adresi bu defa Virginia...





Virginia eyaletinde, Richmond'da bir lisenin mezuniyet töreni silahlı saldırının hedefi oldu.





Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırıda 7 kişi vuruldu, iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Virginia Commonwealth Üniversitesi'nin Altria Tiyatrosu'nda meydana geldi.

Richmond Polis Şefi Rick Edwards düzenlediği basın toplantısında, vurulma sonrasında iki zanlının tutuklandığını açıkladı.





Polis, öldürülen kurbanların mezun olan 18 yaşındaki bir öğrenci ve 36 yaşındaki baba olduğunu söyledi.

Polis henüz kimliklerini açıklamadı. Saldırının ardından bir başka mezuniyet ertelendi ve Çarşamba günü tüm dersler iptal edildi.





Edwards, üç izinli memurun tiyatronun içinde çalıştığını ve yedi polis memurunun da silahlar patladığında trafiği yönlendirmek için dışarıda konuşlandırıldığını sözlerine ekledi.