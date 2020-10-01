ABD'de sıra dışı doğum: Koronavirüs hastası kadın entübe sırasında doğum yaptı

ABD'de koronavürs hastası bir kadın entübedeyken doğum yaptı. 28 yaşındaki Jacklyn Rodriguez entübe halindeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken doğum yapmış oldu.

Rodriguez, “Uyutulmuştum. Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu” dedi.

Edinilen bilgilere göre doktorlar, hamile kadının yoğun bakım ünitesinde ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle erken doğum yapma kararı aldı. Jacklyn uyutulmuş haldeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 1 kilo 730 gram ağırlığında dünya geldiği ifade edildi.



“OĞLUMUN DOĞDUĞUNDAN HABERİM YOKTU”

Uyutulduğu için oğlunun doğum anını hatırlamadığını söyleyen Jacklyn, "Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu. Biraz üzüldüm ama bu sorun değil. Ben de oğlum da hayattayız” dedi.