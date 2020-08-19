Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde siyahi bebek ölümleri ile ilgili tüyler ürperten iddia Ölüm oranı üç kat daha fazla
AMERİKA

ABD'de siyahi bebek ölümleri ile ilgili tüyler ürperten iddia: Ölüm oranı üç kat daha fazla

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada beyaz doktorlar tarafından bakımı yapılan yeni doğmuş siyahi bebeklerin hayatını kaybetme oranının 3 kat daha fazla olduğu iddia edildi. 1,8 milyon bebeğin verilerini inceleyen araştırmacılar ABD'de ırkçılıkla ilgili tüyler ürperten gerçeği gözler önüne serdi.

Haber Merkezi AA
Araştırmacılar 1.8 milyon bebeğin verilerini inceledi.
Araştırmacılar 1.8 milyon bebeğin verilerini inceledi.

George Mason Üniversitesinde yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yayınlanan araştırmada, ''ABD’de doğan siyahi bebeklerin bakımı siyahi doktorlar tarafından yapıldığında yaşama oranlarının daha yüksek, beyaz doktorlar tarafından yapıldığında ise ölme olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.'' ifadelerine yer verildi.

  • 1992 ile 2015 yılları arasında Florida eyaletindeki hastanelerde doğan 1,8 milyon bebeğin verilerini inceleyen araştırmacılar, siyahi doktorların görevli olduğu siyahi bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının yüzde 39 ile 58 oranında azaldığını ortaya koydu.

Trump ve çağın yalanları üzerine
HAYAT
Trump ve çağın yalanları üzerine

BEYAZ BEBEKLER HİÇ ETKİLENMEDİ

Buna karşılık, beyaz bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının doktorun ırksal durumundan etkilenmediği sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, ''Bu sonuçlar, komplike vakalarda ve siyahi bebek doğumlarının yüksek olduğu hastanelerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.'' açıklamasında bulunurken siyahi bebeklerin bakımı ile ilgili siyahi doktorların beyaz meslektaşlarından daha çok performans ortaya koyduğunu iddia etti.

ABD’de yine polis cinayeti: Siyahi genci vurarak öldürdü
OYNAT 00:53
ABD’de yine polis cinayeti: Siyahi genci vurarak öldürdü
ABD'de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.


IRKSAL EŞİTSİZLİKLER KONUSUNDA FARKINDALIK ARTIRILMALI

Araştırma raporunda, ''Yeni doğmuş bebek ölümlerini azaltmak için doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticileri arasındaki ırksal eşitsizlikler konusundaki farkındalığın artırılması gerekiyor.'' ifadesi yer aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 2000 ile 2017 arasındaki verilere göre hazırlanan bir rapor, siyahi bebeklerin hala beyaz bebeklere göre iki kat daha fazla ölme riskine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere'de ırkçılığın bu kadarı: Bir göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı
DÜNYA
İngiltere'de ırkçılığın bu kadarı: Bir göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı

Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Polis dakikalarca boynuna bastırdı
DÜNYA
Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Polis dakikalarca boynuna bastırdı

Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler: Yalancı ırkçı
DÜNYA
Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler: Yalancı ırkçı

Trump'tan şiddet eylemlerine karışan protestoculara "en az 10 yıl hapis" tehditi
DÜNYA
Trump'tan şiddet eylemlerine karışan protestoculara "en az 10 yıl hapis" tehditi

ABD şehirlerinde kaos ve şiddet: Trump’tan federal güçlere müdahale emri
DÜNYA
ABD şehirlerinde kaos ve şiddet: Trump’tan federal güçlere müdahale emri

Irkçı adam, Müslüman anneyi çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü: İnsan utandıran kalleş saldırısı kamerada
OYNAT 00:48
Irkçı adam, Müslüman anneyi çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü: İnsan utandıran kalleş saldırısı kamerada
Tataristan'da çocuklarıyla parkta yürüyen Müslüman bir anne yoldan geçen bir kişi tarafından defalarca tekmelendi. Çocukların gözü önünde yaşanan olayda anne, kendini korumaya çalışsa da adamın tekme ve yumruklarına karşı koyamadı ve defalarca yere düştü. Çocuklar ise ne yapacaklarını bilemeyerek korkuyla olayı izledi.

Trump tepki çeken ırkçı paylaşımını sildi
OYNAT 00:28
Trump tepki çeken ırkçı paylaşımını sildi
ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “ırkçı' söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama “Nazi' ve “Irkçı' diyerek, karşılık verdiği görülüyor.

Irkçı saldırısı Fransa'ya sıçradı: Yedi aylık hamile siyahi kadın böyle darp edildi
OYNAT 00:59
Irkçı saldırısı Fransa'ya sıçradı: Yedi aylık hamile siyahi kadın böyle darp edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te bir güvenlik görevlisi, 7 aylık hamile siyahi bir kadını maske takmadığı ve biletsiz metroya bindiği gerekçesiyle darp etti. Arbede sırasında, defalarca güvenlik görevlilerine 'Eşim hamile ne olur karnına vurmayın' diye seslenen hamile kadının eşi de polis tarafından göz altına alındı.


Abone Ol Google News
Altın fiyatları çakılabilir

Altın fiyatları çakılabilir

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
TOGG müjdeli haberi verdi

TOGG müjdeli haberi verdi

27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi.
Nişan atma kavgası

'Nişan atma' kavgası

Olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.
Libya'ya<br>düzenli ordu

Libya'ya
düzenli ordu

​Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak.
Oflaz hayatını kaybetti

Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Kovid sürecini iyi yönettik

Kovid sürecini iyi yönettik

Erdoğan: ​Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum.
Sıra sizde!

Sıra sizde!

​Hainlerin elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor.
​Yunan en büyük<br>adasını satacak

​Yunan en büyük
adasını satacak

​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.
Suudi basınından deniz üssü iddiası

Suudi basınından deniz üssü iddiası

​Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak.
Türk köyüne<br>ikinci tehdit

Türk köyüne
ikinci tehdit

​Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor.
İtalyan devi istiyor

İtalyan devi istiyor

​20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek.
ABD PKK'yı masaya<br>oturtmak istiyor

ABD PKK'yı masaya
oturtmak istiyor

​Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar.
Tekin vefat etti

Tekin vefat etti

​Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak.
Tüpraş'ın<br>dolar oyunu

Tüpraş'ın
dolar oyunu

​Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor.
FETÖ'ye dev<br>operasyon

FETÖ'ye dev
operasyon

​Mahrem imam da var muvazzaf da.
Yerli panelle<br>güneş enerjisi

Yerli panelle
güneş enerjisi

​400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.