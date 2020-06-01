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Dünya ABDde siyahi öğrencilere karşı aşırı güç kullanan polisler kovuldu
AMERİKA

ABD'de siyahi öğrencilere karşı aşırı güç kullanan polisler kovuldu

George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından protestolara sahne olan ABD'de 2 polisin "aşırı güç" kullanımı nedeniyle görevden alındığı açıklandı.ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de polis protestoculara karşı şiddete başvuruyor.
ABD'de polis protestoculara karşı şiddete başvuruyor.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.

Bottoms, 30 Mayıs akşamı yerel basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields ile polis kameralarını incelediklerini belirtti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulmasına ve 3 polise de masa başı görev verilmesine karar verildiğini kaydeden Bottoms, "Aşırı güç kullanımı hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.

Bottoms, gözaltına alınanlardan Taniyah Pilgrim'ın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan, Messiah Young'ın da hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Emniyet Müdürü Shields, görüntülerin oldukça "şok edici" olduğunu dile getirdi.

Shields, konuyla ilgili özür dileyerek, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez ve daha çok korkuya neden olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

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