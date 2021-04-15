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Dünya ABDde siyahilere yönelik polis şiddeti bitmiyor Hastanede vurularak öldürüldü
AMERİKA

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti bitmiyor: Hastanede vurularak öldürüldü

ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü. Jackson’un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti bitmiyor: Hastanede vurularak öldürüldü
Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.


ABD polisi bir siyahiyi daha vurarak öldürdü: Olay anı polis kamerasına yansıdı
OYNAT 01:01
ABD polisi bir siyahiyi daha vurarak öldürdü: Olay anı polis kamerasına yansıdı
ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü. Acil servisteki Jackson'ın üstü aranırken, polislerden biri arkadaşına siyahi adamın silahı olduğunu söyledi. Jackson aramaya karşı koyunca polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson'ın belindeki silahın ateş aldığı belirtildi. Sonrasında polisler, Jackson'a 'teslim ol' çağrısı yaptı. Hastaneden arka arkaya silah sesleri yükseldi, Jackson'ın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından kentte protestolar düzenlendi.


OLAY ANI KAMERADA

Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson, Polisin "silahını bırak" çağrısına uymadı. Polislere karşı direnen Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü. Jackson’un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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