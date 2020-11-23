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Dünya ABDde skandal Yüzlerce ceset hala soğutucu kamyonlarda bekliyor
AMERİKA

ABD'de skandal: Yüzlerce ceset hala soğutucu kamyonlarda bekliyor!

ABD'nin New York kentinde yüzlerce ceset Brooklyn sahilindeki soğutucu kamyonlarda saklanıyor. Wall Street Journal'ın iddiasına göre şehirdeki morgların tamamı dolu. Bekletilen cesetlerin bazılarının ise cenaze töreni düzenleyemeyen veya kimsesi olmayan kişilere ait olduğu söyleniyor. ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçerken, koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 262 bini buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cesetler soğutucu kamyonlarda bekliyor.
Cesetler soğutucu kamyonlarda bekliyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının korkunç boyutlara ulaştığı ABD'de 700 'e yakın ceset dondurucu depolarda bekletiliyor. Wall Street Journal gazetesi Brooklyn sahiline park etmiş soğutucu kamyon filosunda 650 cesedin bekletildiğini öne sürdü. Cesetlerin morglarda yer kalmaması sebebiyle soğutucu kamyonlarda bekletildiği belirtildi.

Cesetlerin bazıları cenaze töreni düzenleyemeyen veya kimsesi olmayan kişilere ait.

Kabusu yaşayan ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı rekor sayılara ulaşırken ülke içinde de akıl almaz rakamlara ulaşan New York'ta yetkililer krizi koordine etmekte güçlük çekiyor.

ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçerken, koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 262 bini buldu.

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