ABD'de skandal: Yüzlerce ceset hala soğutucu kamyonlarda bekliyor!

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının korkunç boyutlara ulaştığı ABD'de 700 'e yakın ceset dondurucu depolarda bekletiliyor. Wall Street Journal gazetesi Brooklyn sahiline park etmiş soğutucu kamyon filosunda 650 cesedin bekletildiğini öne sürdü. Cesetlerin morglarda yer kalmaması sebebiyle soğutucu kamyonlarda bekletildiği belirtildi.
Cesetlerin bazıları cenaze töreni düzenleyemeyen veya kimsesi olmayan kişilere ait.
Kabusu yaşayan ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı rekor sayılara ulaşırken ülke içinde de akıl almaz rakamlara ulaşan New York'ta yetkililer krizi koordine etmekte güçlük çekiyor.
ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçerken, koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 262 bini buldu.