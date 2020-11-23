ABD'de skandal: Yüzlerce ceset hala soğutucu kamyonlarda bekliyor! ABD'nin New York kentinde yüzlerce ceset Brooklyn sahilindeki soğutucu kamyonlarda saklanıyor. Wall Street Journal'ın iddiasına göre şehirdeki morgların tamamı dolu. Bekletilen cesetlerin bazılarının ise cenaze töreni düzenleyemeyen veya kimsesi olmayan kişilere ait olduğu söyleniyor. ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçerken, koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 262 bini buldu.

Haber Merkezi 23 Kasım 2020, 12:26 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 12:44 Yeni Şafak