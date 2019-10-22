ABD’de skandallar bitmiyor: Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı karşıtı metinleri dağıtıyor

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E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 karayolunda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı.