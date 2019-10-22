Dünya ABDde skandallar bitmiyor Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı karşıtı metinleri dağıtıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD’de skandallar bitmiyor: Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı karşıtı metinleri dağıtıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Barış Pınarı Herekatı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin Başkan Donald Trump yönetimi ile çelişmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin, Başkan Donald Trump yönetiminden gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.

Suriye'den çekilme endişe yarattı

Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, "Türkiye'nin askeri harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Türkiye insan hakları ihlali işliyor

Öte yandan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye'nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.

ABD yardımlarının ulaşması zorlaştı

  • Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü.

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