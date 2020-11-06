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Dünya ABDde şok görüntüler Trump seçmenleri oy sayım merkezine silahla geldi
AMERİKA

ABD'de şok görüntüler: Trump seçmenleri oy sayım merkezine silahla geldi

ABD'de seçim belirsizliği sürerken, Arizona eyaletindeki bir seçim merkezine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump taraftarlarının silahlarla geldiği görüldü. Oyların sayımına yönelik protestoların yapıldığı eyalette Trump seçmenlerinin bazılarının elinde yarı-otomatik tüfek görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Protestolara ellerinde silahlarla katıldılar.
Protestolara ellerinde silahlarla katıldılar.

ABD'de seçim belirsizliği sürüyor. ABD'nin Arizona eyaletinde bir seçim merkezinin önünde toplanan Donald Trump seçmenlerinin elinde silah olduğu görüldü.

Demokrat aday Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona'da oy sayımı ilerledikçe, eyaletin en büyük şehri Phoenix'teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artıyor.

DESTEKÇİLERİ TOPLANDI

BBC'nin haberine göre ABD basını Maricopa Seçim Merkezi'nin önünde 200-300 Trump destekçisinin toplandığını bildirdi.

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TÜFEKLE GELDİLER!

Seçim merkezinin önünden geçilen fotoğraflardan bazı protestocuların yarı-otomatik tüfek taşıdıkları görülüyor. ABD basınında çıkan haberler de bunu doğruluyor.

Bazı eyaletlerde Trump destekçileri oy sayımının durdurulmasını talep ederken burada aksine oy sayımının devam etmesi çağrıları yapıyor.

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