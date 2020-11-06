ABD'de şok görüntüler: Trump seçmenleri oy sayım merkezine silahla geldi

ABD'de seçim belirsizliği sürüyor. ABD'nin Arizona eyaletinde bir seçim merkezinin önünde toplanan Donald Trump seçmenlerinin elinde silah olduğu görüldü.

Demokrat aday Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona'da oy sayımı ilerledikçe, eyaletin en büyük şehri Phoenix'teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artıyor.

DESTEKÇİLERİ TOPLANDI

BBC'nin haberine göre ABD basını Maricopa Seçim Merkezi'nin önünde 200-300 Trump destekçisinin toplandığını bildirdi.

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TÜFEKLE GELDİLER!

Seçim merkezinin önünden geçilen fotoğraflardan bazı protestocuların yarı-otomatik tüfek taşıdıkları görülüyor. ABD basınında çıkan haberler de bunu doğruluyor.

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Bazı eyaletlerde Trump destekçileri oy sayımının durdurulmasını talep ederken burada aksine oy sayımının devam etmesi çağrıları yapıyor.