ABD'de tartışılacak karar: 2020'de 18 bin mülteci alacaklar

ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci kabul edilmesini öngören kararnameyi imzalandı.
Geçen ay Kongreye sunulan ve yasalaşan teklif, 18 bin mülteci kabulü ile ABD’nin modern mülteci programı tarihindeki en az sayı oldu.
ABD Başkanı Trump, Başkanlık Kararnamesini, Dışişleri, İç Güvenlik, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile yapılan müzakerelerin ardından imzaladı. Trump’ın imzaladığı kararnameye göre, mülteci kotasında çoğunluğun, ABD ordusuyla çalışan Iraklılara ayrılması planlanıyor.
- Mültecilerden 5 bin kişiyi zulme uğramış dini azınlıklar, bin 500 kişiyi Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras’tan gelen sığınmacıların oluşturmasının planlandığı ifade edildi.