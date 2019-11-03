ABD'den tartışılacak karar: 2020'de 18 bin mülteci alacaklar ABD'de tartışılacak karar: 2020'de 18 bin mülteci alacaklar ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınmasını içeren kararnameyi imzaladı. Trump yönetimi, ülkenin mülteci sınırını belirlerken tarihi bir düşüşe gitti.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 10:02 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 10:09 IHA