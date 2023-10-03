ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için önerge sunuldu

Gaetz, yerel saatle akşam vakitlerinde Temsilciler Meclisi'ne sunduğu önergeyle McCarthy'nin koltuğundan edilmesini istedi.





Sabah saatlerinde mecliste yaptığı konuşmada McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia eden Gaetz, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokratlar Kevin McCarthy'yi almak isterlerse, alabilirler." dedi.





Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.





Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy'nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak.

Gaetz'in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.





McCarthy-Gaetz gerginliği





Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı.

Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.





Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.





McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.











