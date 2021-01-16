Dünya ABDde tutuklama dalgası
AMERİKA

ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de Joe Biden’ın başkanlık için yemin töreni yaklaşırken tedbirler artırılıyor. Başkent Washington’daki ‘ulusal muhafız’ sayısının 21 bine çıkartılacağı belirtildi. FBI ise, Kongre olaylarında 200’den fazla şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, 100’den fazla kişinin de tutuklandığını açıkladı.

Dış Haberler Yeni Şafak
FBI, Kongre olaylarında 200’den fazla şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, 100’den fazla kişinin de tutuklandığını açıkladı.
FBI, Kongre olaylarında 200’den fazla şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, 100’den fazla kişinin de tutuklandığını açıkladı.

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni yaklaşırken, güvenlik tedbirleri de artırılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için perşembe akşamı başkent Washington’daki Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti. Pence, ziyaret esnasında, alınan önlemleri yerinde denetlerken yetkililerden de bilgi aldı. ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson ise toplantıda yaptığı açıklamada, şu anda sahada silahlı 7 bin muhafızın görev yaptığını kaydetti. Yemin töreni için Washington’daki tedbirlere tüm güçleriyle destek olduklarının altını çizen Hokanson, “Yemin töreni günü Washington’daki Ulusal Muhafız sayımızı 21 bine çıkaracağız” bilgisini paylaştı.

ABD’de iç savaş endişesi
DÜNYA
ABD’de iç savaş endişesi

Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor
DÜNYA
Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor

200 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

  • Öte yandan ülkede geçen hafta yaşanan Kongre baskınına ilişkin gözaltılar da sürüyor. FBI Başkanı Christopher Wray, Pence’e verdiği özel brifingde 6 Ocak’taki Kongre olaylarından bu yana 200 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Wray, “Kim olduğunuzu biliyoruz, eğer oradaysanız, FBI ajanları sizi bulacak” dedi.

ABD'yi ayağa kaldıracak olay: Biden'ın ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı
DÜNYA
ABD'yi ayağa kaldıracak olay: Biden'ın ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Ülke genelinde baskına katılmadığı halde sosyal medya üzerinden destek veren kamu ve özel şirket çalışanlarının da disiplin cezası aldıkları ya da işten atıldıkları belirtiliyor. Associated Press haber ajansı ise, ABD ordusunun veya kolluk kuvvetlerinin mevcut veya eski üyelerinin de baskına katıldığını ya da baskın sırasında Kongre binası yakınlarında olduğunu belirtti. AP’nin haberinde, kamu kayıtları, sosyal medya gönderileeri ve videolarının incelenerek 21 ordu görevlisi ya da eski üyesinin tespit edildiği ifade edildi.

İşte Joe Biden'ın 'Amerikan Kurtarma Planı'
DÜNYA
İşte Joe Biden'ın 'Amerikan Kurtarma Planı'

100’DEN FAZLA TUTUKLAMA

  • FBI, geçen hafta yaşanan Kongre olaylarının ardından 100’den fazla kişiyi tutukladı. Kongre olayları nedeniyle tutuklananların kimlikleri de açıklanmaya başlandı. Federal güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Kongre saldırısı sırasında bina içinde Konfederasyon bayrağı taşırken fotoğraflanan bir kişinin tutuklandığını bildirdi. FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri Kevin Seefried ve oğlu Hunter’ın Delaware eyaletinin Wilmington kentinde polise teslim olduklarını doğruladı. Polis belgelerinde baba oğul Seefried’lere “izinsiz girme” ve “mülke zarar verme” gibi kabahat suçları yöneltileceği belirtildi.

ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto
OYNAT 00:59
ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto
ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti.

FETÖ'cü Enes Kanter'i ve WSJ'nin yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

FEDERAL SAVCILARDAN SUİKAST İDDİASI

Federal savcılar ise, Kongre baskınıyla ilgili mahkemeye sundukları değerlendirmede, isyancıların “seçilmiş yetkilileri yakalamak ve suikast yapmak” niyetinde olduklarını ileri sürdü. Savcıların bu iddiayı, Kongre binasına girdiği “boynuzlu kostümü”yle akıllarda kalan Jacob Anthony’ye ilişkin yakalama talebinde bulundukları dosyada sunduğu belirtildi. Reuters’ın haberine göre savcılar, “Chansley’in Kongre Binası’ndaki kendi sözleri ve eylemleri de dahil olmak üzere güçlü kanıtlar, Kongre isyancılarının niyetinin Birleşik Devletler hükümetinde seçilmiş yetkilileri yakalamak ve suikast yapmak olduğunu destekliyor” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Zam var maaş yok

Zam var maaş yok

​CHP'li belediyeler sadece şov yapıyor.
ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de tutuklama dalgası

​Yemin töreni yaklaşırken, güvenlik tedbirleri de artırılıyor.
Kara lekenin 24. yılı

Kara lekenin 24. yılı

​'Adil düzen'e adil olmayan kapatma.
İki bin haine kucak açtı

İki bin haine kucak açtı

FETÖ'cüye sığınma, mülteciye ölüm.
İsrail Aksa’nın altını oyuyor

İsrail Aksa’nın altını oyuyor

Kazı seslerinin yankılandığı mescidle ilgili BM'ye müdahale çağrısı.

Yerlilerin dayanışması

Yerlilerin dayanışması

​BİP ve Yaay'da kotadan gitmeyecek.
Kulağını ısırdılar

Kulağını ısırdılar

​Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla aradı.
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
WhatsApp<br>geri adım attı

WhatsApp
geri adım attı

Hesaplar askıya alınmayacak veya silinmeyecek.
Üç bini aşkın proje

Üç bini aşkın proje

2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de.
Pentagon'dan İsrail'e jest

Pentagon'dan İsrail'e jest

CENTCOM'un yetki alanına dahil etti.
İngiltere alarmda!

İngiltere alarmda!

Ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatılıyor.
WhatsApp'tan geçenler BiP'i<br>daha güvenli buluyor

WhatsApp'tan geçenler BiP'i
daha güvenli buluyor

​Areda Survey'den yeni araştırma.
Randevusu olanlar<br>muaf tutulacak

Randevusu olanlar
muaf tutulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine ek genelge.

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.