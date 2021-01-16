ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni yaklaşırken, güvenlik tedbirleri de artırılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için perşembe akşamı başkent Washington’daki Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti. Pence, ziyaret esnasında, alınan önlemleri yerinde denetlerken yetkililerden de bilgi aldı. ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson ise toplantıda yaptığı açıklamada, şu anda sahada silahlı 7 bin muhafızın görev yaptığını kaydetti. Yemin töreni için Washington’daki tedbirlere tüm güçleriyle destek olduklarının altını çizen Hokanson, “Yemin töreni günü Washington’daki Ulusal Muhafız sayımızı 21 bine çıkaracağız” bilgisini paylaştı.

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200 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ülkede geçen hafta yaşanan Kongre baskınına ilişkin gözaltılar da sürüyor. FBI Başkanı Christopher Wray, Pence’e verdiği özel brifingde 6 Ocak’taki Kongre olaylarından bu yana 200 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Wray, “Kim olduğunuzu biliyoruz, eğer oradaysanız, FBI ajanları sizi bulacak” dedi.

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Ülke genelinde baskına katılmadığı halde sosyal medya üzerinden destek veren kamu ve özel şirket çalışanlarının da disiplin cezası aldıkları ya da işten atıldıkları belirtiliyor. Associated Press haber ajansı ise, ABD ordusunun veya kolluk kuvvetlerinin mevcut veya eski üyelerinin de baskına katıldığını ya da baskın sırasında Kongre binası yakınlarında olduğunu belirtti. AP’nin haberinde, kamu kayıtları, sosyal medya gönderileeri ve videolarının incelenerek 21 ordu görevlisi ya da eski üyesinin tespit edildiği ifade edildi.

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100’DEN FAZLA TUTUKLAMA

FBI, geçen hafta yaşanan Kongre olaylarının ardından 100’den fazla kişiyi tutukladı. Kongre olayları nedeniyle tutuklananların kimlikleri de açıklanmaya başlandı. Federal güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Kongre saldırısı sırasında bina içinde Konfederasyon bayrağı taşırken fotoğraflanan bir kişinin tutuklandığını bildirdi. FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri Kevin Seefried ve oğlu Hunter’ın Delaware eyaletinin Wilmington kentinde polise teslim olduklarını doğruladı. Polis belgelerinde baba oğul Seefried’lere “izinsiz girme” ve “mülke zarar verme” gibi kabahat suçları yöneltileceği belirtildi.

OYNAT 00:59 ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti.



FETÖ'cü Enes Kanter'i ve WSJ'nin yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.



Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı. BiP'te paylaş

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FEDERAL SAVCILARDAN SUİKAST İDDİASI

Federal savcılar ise, Kongre baskınıyla ilgili mahkemeye sundukları değerlendirmede, isyancıların “seçilmiş yetkilileri yakalamak ve suikast yapmak” niyetinde olduklarını ileri sürdü. Savcıların bu iddiayı, Kongre binasına girdiği “boynuzlu kostümü”yle akıllarda kalan Jacob Anthony’ye ilişkin yakalama talebinde bulundukları dosyada sunduğu belirtildi. Reuters’ın haberine göre savcılar, “Chansley’in Kongre Binası’ndaki kendi sözleri ve eylemleri de dahil olmak üzere güçlü kanıtlar, Kongre isyancılarının niyetinin Birleşik Devletler hükümetinde seçilmiş yetkilileri yakalamak ve suikast yapmak olduğunu destekliyor” ifadelerini kullandı.