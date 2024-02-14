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Dünya

ABD'de ulusal güvenlik çatlağı: Başkan Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Turner, İstihbarat Komitesi'nin tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." dedi. Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.

21:34 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:22 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Mike Turner
Mike Turner

ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu açıklama ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nden geldi.

Komite'den yapılan açıklamada, "ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya; Başkan Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı." denildi.

"ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya"

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Başkan Biden tüm bilgileri erişime açmalı"

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray: Sürpriz oldu

Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi.



#ABD
#ABD Temsilciler Meclisi
#ulusal güvenlik
#Joe Biden
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