ABD'de virüsü kasten yayanlar terörle mücadele kapsamında yargılanacak

Politico sitesinin haberine göre koronavirüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19'u kasten yayan kişiler terörle mücadele yaaları kapsamında yargılanabilecek.

Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen tarafından federal kolluk kuvvetleri ve avukatlara gönderilen bildiride koronavirüs'ün "yasal biyolojik ajan" tanımlarına uyduğu belirtildi.

Ülke çapındaki avukatlara gönderilen bildiride aynı zamanda Koronavirüs'e ilaç olduğu iddia edilen ve internette satılan ürünlerle ilgili de yaptırımlar uygulanacağına işaret edildi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı terörizm suçlamaları bazı savcılar tarafından işleme koyuldu. Missouri eyaletinde markette bazı ürünleri yaladığı videosunu sosyal medyada paylaşan 26 yaşındaki bir gence "terör tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

New Jersey eyaletinde ise koronavirüs taşıdığını söyleyen ve market çalışanlarına öksüren 50 yaşındaki bir ABD vatandaşı da terör tehdidi oluşturduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

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