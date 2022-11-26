Dünya ABDde Walmartta korkunç saldırı Silahı satın aldığı gün altı kişiyi öldürmüş
AMERİKA

ABD’de Walmart’ta korkunç saldırı: Silahı satın aldığı gün altı kişiyi öldürmüş

ABD’nin Virginia eyaletinin Chesapeake kentinde ülkenin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın bir şubesinde 6 iş arkadaşını öldüren saldırganın, silahı saldırıdan hemen önce aldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi AA
ABD’de Walmart’ta korkunç saldırı: Silahı satın aldığı gün altı kişiyi öldürmüş
ABD’de Walmart’ta 6 kişiyi öldüren saldırganın silahı aynı gün aldığı ortaya çıktı

Chesapeake Polis Departmanı yaptığı açıklamada, süpermarkette amirlik yapan saldırgan Andre Bing’in 9 milimetre kalibreli tabancasını salı günü saldırıdan birkaç saat önce satın aldığını tespit etti.

Polis Departmanı açıklamasında ayrıca Bing’in telefonunda, çalışma arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğine ve bunun üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin bir not bulduğunu duyurdu.

Departmanın paylaştığı Bing'in telefonuna bırakılan notta "Herkesten özür dilerim ama bunu planlamadım, her şey sanki şeytan tarafından yönetiliyormuşum gibi oldu." dikkati çekti.

Notta yer alan saldırganın, kendisi ile dalga geçtiğini öne sürdüğü bazı çalışma arkadaşlarının isimleri ise Polis tarafından kapatıldı.

Saldırgan Andre Bing
Saldırgan Andre Bing

Notun ne zaman yazıldığı belli değil ancak notta Bing tacize uğradığını iddia etti ve telefonunun hacklendiği algısıyla bu duruma itildiğini ileri sürdü.

Bing'in notunda "Keşke sıfırdan başlayabilseydim ve ailem sosyal eksikliklerimle daha yakından ilgilenseydi." ifadesi de yer aldı.

Polisin açıklamasında ayrıca Bing’in herhangi bir sabıka kaydı olmadığına da yer verildi.

Silah satışlarını kontrol tartışması yeniden gündemde

Saldırı, ABD’de silah satışlarının kontrolü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin "Hâlâ yarı otomatik silahların satışına izin verdiğimiz fikri tiksindirici. Tek kelimeyle tiksindirici. Saldırı silahlarını yasaklamaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Chesapeake şehrinde ABD'nin büyük market zincirlerinden Walmart'ta, çalışan Bing, mağazanın toplantısında hemen önce iş arkadaşlarına ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.

Saldırgan daha sonra silahıyla intihar etmişti.

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