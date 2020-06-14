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Dünya ABDde yine polis şiddeti Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü
AMERİKA

ABD’de yine polis şiddeti: Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ABD’de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü. Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi.

Haber Merkezi İHA AA
Polisin Brooks’u kaçtığı sırada vurduğu an..
Polisin Brooks’u kaçtığı sırada vurduğu an..

ABD’de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti. Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks’un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak öldürdü.

MEMURLAR ZORUNDA KALDI!

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada “Cuma günü memurlar saat 22:33’te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.


  • GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

ATLANTA KENTİ KARIŞTI

Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.

  • Daha sonra olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks'un ölümü protesto edildi.
  • Kısa bir süre sonra ise restoran göstericiler tarafından ateşe verildi.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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