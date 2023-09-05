|
Dünya

ABD'deki anket: Biden'ın adaylık için 'çok yaşlı' olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73

ABD'de yayımlanan bir anket, seçmenlerin yüzde 73'ünün 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmak için 'çok yaşlı' olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

11:37 . 5/09/2023 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonuçları dün yayımlanan ankete katılanların yüzde 73'ü, eski başkan Donald Trump ile Biden'ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci dönem için "çok yaşlı" olduğunu düşündüklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47'si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı.

Ankete göre daha fazla seçmen, başkanlık döneminde Trump'ın Biden'a göre daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 51'inin Trump'ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.


Kayıtlara geçti: Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı


"Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı" olarak kayıtlara geçen ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.


Biden'ın Cumhuriyetçi Parti'den en popüler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump'ın seçilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da görevinin son bulacağı anlamına geliyor.


#ABD
#Joe Biden
#Anket
#Donald Trump
#Yaşlı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yanlışlıkla hesabına gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti