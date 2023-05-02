|
Dünya

ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı

ABD’nin Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

07:02 . 2/05/2023 Salı
IHA
Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi

Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 adlı otoyolda etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 40 ila 60 binek otomobil ve birkaç kamyonun yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştığını aktararak, kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini ifade etti.

Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.



#ABD
#Kum fırtınası
#Illinois eyaleti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.