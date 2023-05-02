ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı

Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 40 ila 60 binek otomobil ve birkaç kamyonun yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştığını aktararak, kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini ifade etti.