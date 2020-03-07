Dünya ABDdeki lüks yolcu gemisinde 21 kişide koronavirüsü belirlendi
AMERİKA

ABD’deki lüks yolcu gemisinde 21 kişide koronavirüsü belirlendi

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide koronavirüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Grand Princess isimli lüks yolcu gemisi.
Grand Princess isimli lüks yolcu gemisi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide koronavirüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı. Pence bu kişilerin 19’unun mürettebat üyesi, diğer 2 kişinin ise yolcu olduğunu belirtti. Pence ayrıca, virüsün varlığının onaylanmasından sonra, ABD sağlık yetkililerinin geminin ticari olmayan bir limana yönlendirileceğini ve gemide bulunan herkesin tek tek testten geçirileceğini söyledi.

  • Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’la birlikte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) Atlanta’daki merkezini ziyaret etti. Trump burada yaptığı açıklamada, "Bir hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı bilinemez. Ama biz her duruma karşı hazırlıklıyız. Seyahat başta olmak üzere birçok konuda insanlar rahat davranmalı. Paniğe gerek yok. Koronavirüs, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
OYNAT
Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.


"Başkan değil doktor olmalıydım”

Hastalığı hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını belirten Trump, “İyileşenleri görmüyoruz. Bu insanları hesaba katarsak, istatistikler daha iyi çıkacaktır. Çünkü birçok kişi de iyileşiyor" dedi.

Virüs hakkında çok bilgi sahibi olduğu belirten Trump, “Doğal bir yeteneğim var. Belki de başkan değil de doktor olmalıydım” ifadelerini kullandı.

ABD'de karaya yanaşmasına izin verilmeye gemiye havadan test kiti atıldı
DÜNYA
ABD'de karaya yanaşmasına izin verilmeye gemiye havadan test kiti atıldı


Pensilvanya’da okullar tatil edildi

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Bucks County’de koronavirüs nedeniyle beş okul tatil edildi. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Delaware County ve Wayne County’de iki koronavirüsü vakası saptandığını, bu kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Ayrıca, Bucks County’de tatil edilen 5 okulla ile ilgili eyalet sağlık uzmanlarının durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD ordusu dünyaya duyurdu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı
DÜNYA
ABD ordusu dünyaya duyurdu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı


Bir virüslü 2 ila 4 kişiye bulaştırıyor

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Derneği Başkanı George Roberts, Washington’da bir basın toplantısı düzenledi. Roberts, virüsten etkilenen bir kişinin hastalığı 2 ila 4 kişiye bulaştırabildiğini vurguladı. Roberts, koronavirüsünde ölüm oranlarının normal gripten yüzde 3,4 yüksek olduğunu belirtti. ABD’de vaka sayısı ise 200’ü geçti.

ABD'de koronavirüs alarmı: İlk ölüm gerçekleşti, yeni vakalar görülüyor
DÜNYA
ABD'de koronavirüs alarmı: İlk ölüm gerçekleşti, yeni vakalar görülüyor
Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.