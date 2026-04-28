ABD'deki silahlı saldırının şüphelisi, ‘ABD Başkanı'na suikast girişimi’ suçlamasıyla yargılanacak

25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin şüphelisi, dün hakim karşısına çıktı.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, olayla ilgili, şüphelinin ‘ABD Başkanı'na suikast girişimi’ dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı. Pirro, “Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı” ifadelerini kullandı.