ABD’de sinagoga silahlı saldırı: Aracıyla dalıp ateş açtı

22:0212/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
IHA
Sinagog saldırganı şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.
ABD’nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın aracıyla sinagoga dalarak ateş açmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bina tahliye edildi. Şüphelinin öldürüldüğü bildirilirken FBI ve Michigan Eyalet Polisi olay yerinde inceleme ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Bir şüphelinin aracıyla sinagoga daldığı ve daha sonra ateş açtığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtirken şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan’daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan’ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.



#ABD
#Sinagog
#Silahlı Saldırı
