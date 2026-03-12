Yeni Şafak
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: İki yaralı

20:0312/03/2026, Perşembe
Saldırı sabah saatlerinde kampüsteki bir binada gerçekleşti.
ABD’de Old Dominion Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin hayatını kaybettiğini ve kampüste başka bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganın öldüğü bildirildi.

Old Dominion Üniversitesinin yönetimi, kampüste sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, adı belirtilmeyen saldırganın, kampüsteki binalardan birinde yerel saatle 10.50 civarında silahlı saldırı düzenlediği ve saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırganın öldüğü belirtilen açıklamada, nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, üniversitede herhangi bir tehdit kalmadığını kaydetti.



