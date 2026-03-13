ABD’deki sinagog saldırısında şüphelinin kimliği belli oldu

ABD’nin Michigan eyaletinde bir sinagoga aracıyla girerek silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliği açıklandı. Yetkililer, sinagogdaki güvenlik görevlilerinin silahlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen saldırganın Lübnan doğumlu ve sonradan ABD vatandaşı olan 41 yaşındaki Ayman Muhammed Gazali olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Gazali’nin ailesinden dört kişinin, İsrail’in geçtiğimiz hafta Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkiliye göre 5 Mart’ta iftar saatinde gerçekleştirilen saldırıda Gazali’nin kardeşleri Kasım Gazali ile İbrahim Gazali yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda İbrahim Gazali’nin çocukları Ali Gazali ve Fatma Gazali’nin de hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralandığı kaydedildi.