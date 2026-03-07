Yeni Şafak
Azerbaycan Güvenlik Servisi duyurdu: Saldırıya hazırlanan yapı çökertildi

17:277/03/2026, Cumartesi
AA
Operasyonda üç patlayıcı düzenek ele geçirildi. (Foto: Arşiv)
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin ülkede gerçekleştirmeyi planladığı 'terör eylemlerinin' engellendiğini açıkladı. Operasyonlarda Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İsrail’in Bakü Büyükelçiliği ve bazı Yahudi kurumlarına saldırı planladığı belirtilen şüpheliler gözaltına alınırken patlayıcı düzenekler ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "ülkede terör eylemleri yapmaya hazırlanan bazı yapıların" engellendiğini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından yapılan açıklamada, "ülkede terör eylemleri düzenlemeyi planlayan ve "İran Devrim Muhafızlarıyla (DMO) bağlantılı oldukları" belirlenen kişilere karşı operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İsrail'in Bakü Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Topluluğu ve Aşkenaz Sinagogu'na karşı terör eylemleri yapmayı planlayan kişilerin gözaltına alındığı" ifadeleri kullanıldı.

"DMO talimatıyla terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Azerbaycan vatandaşlarından üç patlayıcı düzenek" ele geçirildiği aktarıldı.

DTX, operasyonlarla ilgili bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.



#Azerbaycan
#Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi
#SEPAH
#Devrim Muhafızları Ordusu
