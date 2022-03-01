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AMERİKA

ABD'deki Türk televizyonu TASC TV'ye engelleme: 'Kabul edilemez'

Sosyal medya platformu Youtube’un, ABD’de internet üzerinden Türk toplumuna yönelik yayın yapan TASC TV’ye erişim engeli koyduğu belirtildi. TASC TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Doğan, duruma ilişkin yaptığı açıklamada “1915 Ermeni sözde soykırımı ve Ermenilerin Hocalı katliamı yayınlarımız nedeniyle engellenme ile karşı karşıyayız” diyerek basın ve ifade özgürlüğü ile her fırsatta övünen Amerika’da yapılan bu engellemenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
ABDdeki Türk televizyonu TASC TVye engelleme: Kabul edilemez
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TASC TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Doğan, yaptığı açıklamada, “1915 Ermeni sözde soykırımı ve Ermenilerin Hocalı katliamı yayınlarımız nedeniyle engellenme ile karşı karşıyayız.” dedi.

  • Doğan, New York saati ile bugün yaklaşık 12.00'den itibaren Youtube hesaplarına yükleme yapamadıklarını ve canlı yayın girişimlerinin engellediğini belirterek “Daha önce de benzeri müdahaleler yapılmıştı, bunların arkasında örgütlü bir şekilde ABD’deki Ermeni lobisi ve FETÖ unsurlarının olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

Youtube’un engellemenin ne kadar süreceği konusunda bilgilendirme yapmadığını belirten Doğan, TASC TV’yi tekrar yayına sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"KABUL EDİLEMEZ"

  • Doğan, “Basın ve ifade özgürlüğü ile her fırsatta övünen Amerika’da TASC TV’ye yapılan bu engelleme gerçekten kabul edilemez. Biz her şeye rağmen her fırsatta tarihi gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özel bir yayın programıyla 20 Şubat 2021’de 24 saat kesintisiz yayın hayatına başladığını duyuran TASC TV’nin açılışına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve ABD'deki değişik siyasi parti ve kesimlerden onlarca kişi, kutlama mesajı yollamıştı.

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