ABD'deki Türk televizyonu TASC TV'ye engelleme: 'Kabul edilemez'

Hayat

Eski Başbakan Tansu Çiller: 28 Şubat’ta ailemle tehdit edildim

28 Şubat döneminde Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Çiller, "Darbe projesinin hedefi Refah Partisi’ydi. Ancak DYP de fiili hedef oldu. Hükümetten ayrılmam için tehdit aldım. Bize sadece ‘partiniz parçalanır’ demediler. ‘Ailenizden şu gider, bu gider’ dediler. O zaman ‘İpim cebimde, ne yapacaksanız bana yapın’ dedim. İki evladım ve eşim üzerinden tehdit edildim" ifadelerini kullandı.