Dünya ABDdeki Türklerden Kaliforniya Valisine Ermeni terörist Sasunyanı serbest bırakma
AMERİKA

ABD'deki Türklerden Kaliforniya Valisine: Ermeni terörist Sasunyan'ı serbest bırakma

ABD'de yaşayan Türkler, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesini durdurması için Kaliforniya Valisi Gevin Newsom'a çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD'de yaşayan Türkler, Kaliforniya valisine mektup yazdı.
ABD'de yaşayan Türkler, Kaliforniya valisine mektup yazdı.

ABD'de yaşayan Türkler, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesi konusunda son kararı verecek olan Kaliforniya Valisi Gevin Newsom'a kararı durdurma çağrısı yaptı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, söz konusu kararın Kaliforniya Valisi Newsom tarafından durdurulması için imza kampanyası başlattı.

  • İmza kampanyasına ABD genelindeki Türkler katılırken, Kaliforniya eyaletinde yaşayan Türklerin valiye mektup yazarak kararla ilgili taleplerini dile getirdikleri belirtildi.

27 Aralık 2019'da yapılan duruşmada şartlı tahliyesine karar verilen Sasunyan'ın serbest kalmasıyla ilgili son kararı verme yetkisi Kaliforniya Valisine ait bulunuyor.

Sasunyan'a şartlı tahliye kararı

Başkonsolos Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın 27 Aralık 2019'da görüşen duruşmada şartlı tahliye talebi kabul edilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkonsolos Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kınanmıştı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen 27 Aralık'ta Kaliforniya'da gerçekleştirilen duruşmada söz konusu talebin kabul edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Kaliforniya Valisinin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır."

Öte yandan Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince pişmanlık emaresi sergilemediği bu eyleminin basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist eylem olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye'nin Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

  • "Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle, şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

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