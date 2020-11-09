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Dünya ABDden aşı müjdesi Pfizerın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi
AMERİKA

ABD'den aşı müjdesi: Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'den yapılan açıklamada, deneysel koronavirüs aşısının klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve koronavirüsü yüzde 90 önlediği açıklandı. Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, deneme sonuçlarını "bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak tanımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi.
Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer’dan yapılan açıklamada, deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

İNSANLIK İÇİN HARİKA İR GÜN

Pfizer'in başkanı ve CEO'su Albert Bourla, deneme sonuçlarını "bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak tanımladı.

YÜZDE 90 ETKİLİ

Pfizer ve BioNTech, vakanın aşılanmış bireyler ile plasebo alanlar arasında bölündüğünü, ikinci dozdan yedi gün sonra% 90'ın üzerinde bir aşı etkililik oranını gösterdiğini söyledi.

İki dozluk bir programdan oluşan ilk aşılamadan 28 gün sonra Covid-19'dan korunmanın sağlandığı anlamına geliyor.

Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı.

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KOVİD -19'U ÖNLEDİ

Bourla yaptığı açıklamada, "Aşama 3 COVID-19 aşı denememizin ilk sonuçları, aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını sağlıyor" diyerek "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına dünyanın yeni rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda ulaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

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