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Dünya ABDden bir garip DSÖ açıklaması Çekileceğiz ama reformlarını desteklemeye devam edeceğiz
AMERİKA

ABD'den bir garip DSÖ açıklaması: Çekileceğiz ama reformlarını desteklemeye devam edeceğiz

ABD'den bir garip DSÖ açıklaması: Çekileceğiz ama reformlarını desteklemeye devam edeceğiz

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklayan ABD, "şeffaflık ve hesap verebilirliği" güçlendirmek için DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan DSÖ Yönetim Kurulunun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Yönetim Kurulunu oluşturan 34 üye ve DSÖ üyesi 194 ülke temsilcisine seslenen Giroir, "Uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak ABD, DSÖ dahil tüm uluslararası kuruluşların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendiren reformları teşvik etmeye devam edecektir." dedi.

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  • Konuşmasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği Çin'i hedef alan Brett Giroir, "DSÖ üyesi herhangi bir devletin salgınlar ve olası acil sağlık durumları hakkında doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi sağlamadaki başarısızlığının üstesinden gelemeyiz." diye konuştu.

Giroir ayrıca, DSÖ'nün üye ülkelere "düzenli" ve "zamanında" güncellemeler sunmasının "kritik" olduğunu kaydetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan Zhang Yang ise "Çin, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman şeffaf ve sorumlu olmuştur." diye konuştu.

Zhang, Çin'in DSÖ ile her düzeyde yakın temasını sürdürdüğünü ifade etti.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.

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