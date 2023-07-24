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ABD'den çarpıcı Baykar analizi: İşte Türk İHA'larının başarısının sırrı

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları bir kez daha gündemde Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatının başrolünde olan İHA'lar son olarak Suudi Arabistan'ın envanterine girdi. Türk İHA'larının popülaritesini mercek altına alan ABD merkezli Al Monitor'den dikkat çeken bir Baykar analizi geldi.

10:06 . 24/07/2023 Pazartesi
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Haberde 'Suudi Arabistan'ın son satın alımı, insansız savaş araçlarının satın alınabilirliğini, teknik desteğini ve saldırı yeteneklerini vurguluyor' denildi.

Haberde 'Suudi Arabistan'ın son satın alımı, insansız savaş araçlarının satın alınabilirliğini, teknik desteğini ve saldırı yeteneklerini vurguluyor' denildi.

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türk İHA'larının başarısı öne çıktı.


Pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD'li Al Monitor'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanan Washington merkezli Haber sitesi 'Ukrayna'dan Libya'ya Türkiye'nin Baykar insansız hava araçları neden bu kadar popüler?' sorusuna yanıt aradı.


'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Körfez'e yaptığı ziyarette, ülkesinin tarihindeki en büyük savunma anlaşması olarak nitelendirilen anlaşmayı imzaladı' diyen Al Monitor Türk İHA'larının son olarak Suudi Arabistan'a ihraç edildiğini hatırlattı.



Haberde 'Suudi Arabistan'ın son satın alımı, insansız savaş araçlarının satın alınabilirliğini, teknik desteğini ve saldırı yeteneklerini vurguluyor' denildi.


Baykar'ın geniş bir coğrafyada kullanıldığının altını çizen Al Monitor şu değerlendirmede bulundu;


'Türkiye'nin 2019'da Baykar İHA'larını satmaya başlamasından bu yana, silahlar Ukrayna, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye, Irak, Etiyopya ve Somali dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki çatışma bölgelerinde kullanıldı.'

29 ülke satın aldı, 11'i sırada


Haberde Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna da yer verildi. Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna göre, şimdiye kadar 29 ülke Türk yapımı insansız hava aracı satın alırken, dördü müzakere halinde ve yedi ülke de bunları satın almakla ilgilendiğini açıkça ifade etti.


Türk İHA'ları kendilerini kanıtladı


RAND Corporation'da kıdemli bir savunma politikası analisti olan Peter Wilson, bu başarının ana nedeninin Türk İHA'larının kendilerini çatışmalarda kanıtlaması olduğunun altını çizdi.


Wilson Suudi satışının ardından bu silahın Körfez coğrafyasında daha da popüler hale geleceğini belirtti.


Atlantik Konseyi'nde yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Rich Outzen ise şu değerlendirmede bulundu;


'Türkler uçağı sadece hızlı bir kullanıcı kursu ile teslim etmiyorlar. Uzun vadeli eğitim ekipleri, bakım ve ikmal desteği ve komuta ve kontrol, diğer sensörler, insanlı ve insansız kara ve hava kuvvetleri gibi diğer sistemlerle operasyonel entegrasyon sağlıyorlar.'



Outzen, Türk İHA'larının ABD ve diğer Batı yapımı İHA'lardan daha ucuz olduğunu ve Çin veya İran'da yapılan İHA'lar gibi Batılı olmayan diğer sistemlerden üstün olduğunu da sözlerine ekledi.


Baykar tarafından üretilen TB2'nin Ukrayna savaşının ilk günlerinde büyük etkisi olmak üzere düzinelerce ülke tarafından kullanıldığının altını çizen Outzen sözlerine şöyle devam etti;


'Akıncılara ihtiyaç duyan ülke sayısı biraz daha az olabilir, ancak yine de bir veya iki yıl içinde düzinelerce ülke ilgi duyabilir. Pakistan ve Libya zaten halihazırda satın almış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar aday olabilir. Endonezya ve Bangladeş'in de ilgilendikleri bildiriliyor.'


#Baykar
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#İHA
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