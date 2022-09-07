ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı, yeni başlatılacak program kapsamında ABD'li teknoloji devlerine yönelik büyük bir kısıtlamayı açıkladı. Ticaret Bakanı, teknoloji devi şirketlere Çin'de 10 yıl boyunca gelişmiş tesisler kurmasının yasaklandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, alınan karar neticesinde söz konusu şirketlerin Çin'de son teknoloji üretimleri yapamayacağını belirten Ticaret Bakanı, Çin'deki mevcut üretim tesislerinin yalnızca Çin pazarına yönelebileceği, bunun haricinde yeni teknolojilerin üretilmeyeceğini vurguladı.

ABD, neredeyse tüm teknolojik aletlerde kullanılan küresel yarı iletken arzının kabaca %10'unu üretebiliyor. Teknoloji şirketlerinin üretim maliyetleri nedeniyle Çin'i tercih etmelerinin bu durumu tetiklemesi üzerine, ABD üretim kısmını kendi ülkesine taşımayı planlıyor.

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Üretim tesisleri açısından söz konusu pazar payını büyük oranda Çin'e kaptıran ABD'de, Ağustos ayında 280 milyar dolarlık bir yasa imzalandı. Yasa gereğince söz konusu bütçe yüksek teknoloji üretimi ve bilimsel araştırmalar için kullanılacak. Ayrıca ABD içerisinde üretim yapacak teknoloji şirketlerine vergi indirimi de uygulanacak.

ABD - Çin arasındaki teknolojik savaşın neticelerinden biri de, Nvidia ve AMD'nn Çin'e yapay zeka çiplerinin satışını durdurmalarının istenmesiydi. Böyle bir kararın ardında ileri teknolojik hamlelerin Çin'in eline geçmesinin istenmemesi yatıyor.

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