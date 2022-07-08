ABD'nin uzun yaşam beklentisi Çin'in gerisine düştü

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre ABD, 2020 ve 2021'de ülkede önde gelen ölüm nedeni haline gelen Kovid-19 nedeniyle uzun yaşam beklentisinde tarihi bir düşüş yaşadı.

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Bu yıl mayıs ayına kadar ABD'de kovid'den bir milyondan fazla kişi öldü ve bu yaşam beklentisinde büyük bir düşüşe neden oldu.

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Çin ise 2030 yılına kadar ortalama yaşam süresini 79 yıla çıkarmayı hedefliyor ve bunun için yatırım yapıyor. Ücretsiz fitness tesisleri inşa etmek için bir milyar dolara kadar harcadı ve hatta küçüklerin video oyunlarına harcayabilecekleri zamanı sınırladı.