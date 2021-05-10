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Dünya ABDden çocukları katleden İsraile destek Kendini savunma hakkı var
ORTADOĞU

ABD'den çocukları katleden İsrail'e destek: Kendini savunma hakkı var

İşgalci İsrail kuvvetleri, günlerdir Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin dozunu bugün artırdı. Savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırıda bulunan işgalciler, 9'u çocuk 20 kişiyi şehit etti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden çocukları katleden İsraile destek: Kendini savunma hakkı var
İsrail'in hava saldırısında yaralanan çocuk.

İşgalci İsrail kuvvetlerinin günlerdir Kudüs'te sivilleri hedef alan saldırıları bugün artarak devam etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi düzenlenen hava saldırılarında 9’ü çocuk 20 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Saldırılarda 65 kişi de yaralandı.

Gelişmelere ilişkin açıklama yapan Pentagon ise, sivillere yönelik şiddeti görmezden gelerek, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" açıklamasında bulundu.

Hamas saldırıların sonlanmaması durumunda harekete geçeceklerini açıklamıştı

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtmişti.

Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları, işgalcilerin bugün saat 18.00'e kadar bölgeyi terk etmemeleri durumunda saldırıya geçeceğini açıklamıştı. Saatin dolmasının ardından El Kassam Tugayları, 6 adet roket atışıyla İsrail mevzilerini hedef almıştı.

İsrail söz konusu eyleme savaş uçaklarıyla Gazze'deki sivilleri hedef alarak yanıt vermişti.

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