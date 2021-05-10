ABD'den çocukları katleden İsrail'e destek: Kendini savunma hakkı var

Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz

2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.