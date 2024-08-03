ABD'den flaş çağrı: Herhangi bir bilet alıp derhal ülkeyi terk edin

Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla 1 Ağustos'ta vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulunmuştu.
ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.