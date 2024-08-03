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Dünya

ABD'den flaş çağrı: Herhangi bir bilet alıp derhal ülkeyi terk edin

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

21:50 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:13 - 3/08/2024 Cumartesi
AA
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapıldı.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapıldı.

Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.

Uyarıda,
"Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz."
ifadesi kullanıldı.
ABD vatandaşlarının mali konuda destek almaları için Büyükelçiliğe başvurabilecekleri vurgulanan uyarıda, ülkeyi terk etmeyeceklerin ise "acil durum planı" hazırlaması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla 1 Ağustos'ta vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.



#ABD
#Lübnan
#Beyrut
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