|
Dünya

ABD'den Irak'taki büyükelçilik ve konsolosluk personellerine 'ülkeyi terk edin' talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

20:08 . 22/10/2023 Pazar
IHA
ABD, Bağdat Büyükelçiliği.

ABD, Bağdat Büyükelçiliği.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

Seyahat uyarısı seviye 4’e yükseltildi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsler hedef alınmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a olan seyahat uyarısı seviye 4’e yükseltilerek, ABD vatandaşları Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu’nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edildi.


Açıklamada, ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz cuma günü Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği ifade edildi.



#ABD
#Irak
#Bağdat
#Büyükelçilik
15 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
T.C. Resmi Gazete 23 Ekim kararları