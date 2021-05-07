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Dünya ABDden İrana yönelik sürpriz adım yolda Bir milyar doları serbest bırakacaklar
ORTADOĞU

ABD'den İran'a yönelik sürpriz adım yolda: Bir milyar doları serbest bırakacaklar

ABD yönetimi, Viyana'da devam eden görüşmelere pozitif katkı sağlaması amacıyla yeni bir adım atmayı düşünüyor. Yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan İran'a ait 1 milyar dolarlık fonun insani yardım amacıyla kullanabilmesi için serbest bırakılması değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
ABDden İrana yönelik sürpriz adım yolda: Bir milyar doları serbest bırakacaklar
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani - ABD Başkanı Joe Biden.

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

CNN'in, konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan, İran'a ait fonlardan 1 milyar dolarlık kısmını, İran'ın "insani yardım amacıyla" kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendiriyor. Söz konusu adımın, nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedildi.

İNSANİ TİCARET KANALINA AKTARILACAK

Habere göre, ABD yönetimi bu yönde bir karar alırsa söz konusu miktarı, nakit olarak Tahran'a iletmek yerine İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan insani ticaret kanalına aktaracak.

Öte yandan, söz konusu fikre Kongre'deki bazı isimlerin karşı çıktığı ve bu yöndeki bir adımın, ABD'nin İran karşısında elini zayıflatacağı görüşünü öne çıkardıkları belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, bugün kaldığı yerden devam edecek.

İRAN TÜM YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYOR

Mesafe kat edildiği belirtilen görüşmelerde, ABD ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor. İran, 2017 yılından bu yana getirilen tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD yönetimi, hangi yaptırımların öncelikle kaldırılabileceğini ve İran'ın ne şekilde anlaşma koşullarına döneceğini değerlendiriyor.

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