ABD'den İsrail'e uyarı: Hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklama yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programına konuk oldu.
Buna karşılık, İsrail'in Hamas'a karşı faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Sullivan, Filistin'deki yönetim konusunda da 7 Ekim'den öncesine dönülmeyeceğini ifade etti.
Hamas tarafından esir tutulanlara da değinen Sullivan, ABD'li ve diğer rehinelerin güvenli çıkışını sağlamak için de aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.