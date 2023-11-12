|
Dünya

ABD'den İsrail'e uyarı: Hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına ilişkin, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" dedi.

18:32 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 20:16 - 12/11/2023 Pazar
AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programına konuk oldu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan,
"(Gazze'deki olayların başladığı) 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Bu Hamas için de geçerli, İsrail'e tehdit olmaya devam edemez"
ifadelerini kullanarak,
"Hamas sözcüleri, İsrail yok edilene kadar 7 Ekim'i tekrar etmek istediklerini söyledi."
dedi.

Buna karşılık, İsrail'in Hamas'a karşı faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Sullivan, Filistin'deki yönetim konusunda da 7 Ekim'den öncesine dönülmeyeceğini ifade etti.

Sullivan,
"Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir."
diye konuştu.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan,
"ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk."
açıklamasını yaptı.

Hamas tarafından esir tutulanlara da değinen Sullivan, ABD'li ve diğer rehinelerin güvenli çıkışını sağlamak için de aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "
Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz.
" ifadesini kullanmıştı.


#Beyaz Saray
#Filistin
#Gazze
#Hamas
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barcelona, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti | ÖZET