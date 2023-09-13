ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya'ya silah sağlanırsa harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'da. İki lider Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Uzay üssünde ziyareti takip eden gazeteciler, Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacaklarını sordu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı. Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından heyetler arası resmi görüşmeler başladı. Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündeminin, silah ihracatı olması bekleniyor. Konu daha önce bir Kremlin sözcüsüne soruldu, sözcü Moskova ile Pyongyang'ın 'hassas alanlarda' işbirliği yaptığını söylemekle yetindi.