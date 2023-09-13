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ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya'ya silah sağlanırsa harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımları atmakta "tereddüt etmeyeceklerini" belirtti. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, "Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

11:01 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımların atılacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımların atılacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini söyledi. Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun da net olduğunu vurguladı.

Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin ise
"Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz."
ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağına dikkati çekti.

"Görüşme muhtemelen silah anlaşması üzerine olacak"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin
"muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını"
kaydetti.
Ryder,
"Bir toplantı yapılacağını biliyoruz. Anladığımız kadarıyla bu görüşme silah müzakerelerine odaklanacak."
değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kore'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısında bulunan Ryder, bunun Ukrayna'daki
"gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını"
ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore lideri Kim ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'da. İki lider Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Uzay üssünde ziyareti takip eden gazeteciler, Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacaklarını sordu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı. Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından heyetler arası resmi görüşmeler başladı. Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündeminin, silah ihracatı olması bekleniyor. Konu daha önce bir Kremlin sözcüsüne soruldu, sözcü Moskova ile Pyongyang'ın 'hassas alanlarda' işbirliği yaptığını söylemekle yetindi.


#ABD
#Kuzey Kore
#Kim Jong Un
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