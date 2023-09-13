ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya'ya silah sağlanırsa harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımların atılacağı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini söyledi. Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun da net olduğunu vurguladı.
Rus yetkililerin, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağına dikkati çekti.
"Görüşme muhtemelen silah anlaşması üzerine olacak"
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore lideri Kim ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.
Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.