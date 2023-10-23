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Dünya

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'hemen ülkeden ayrılın' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Açıklamada Lübnan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının da "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

00:49 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.



#ABD
#Lübnan
#seyahat
#Uyarı
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