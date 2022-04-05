ABD'den Macaristan seçimlerine yönelik ilk tepki: İyi yönetildi

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Kahramankazan Belediyesi'nden yeni hizmet: İhtiyaç sahiplerine ücretsiz süpermarket

Kahramankazan Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Bir süpermarket şeklinde tasarlanan ve ihtiyaç sahiplerinin gıdadan temel ihtiyaç maddelerine ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayan Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi hayata geçirildi.