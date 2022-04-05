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Dünya ABDden Macaristan seçimlerine yönelik ilk tepki İyi yönetildi
AMERİKA

ABD'den Macaristan seçimlerine yönelik ilk tepki: İyi yönetildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Macaristan seçimlerinin iyi yönetildiğini, seçmenlere ayrıcalıklı alternatifler sunulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABDden Macaristan seçimlerine yönelik ilk tepki: İyi yönetildi
Ned Price

Günlük basın toplantısında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonunun kazandığı seçimleri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin seçime ilişkin değerlendirmesine katıldıklarını söyledi.

"İYİ YÖNETİLDİ"

  • Price, “Ortaya koydukları ilk bulgular, Macaristan’ın parlamento seçimlerinde seçmenlere ayrıcalıklı alternatifler sunulduğunu ve iyi yönetildiği yönünde” ifadesini kullandı.

Seçimde iktidar partisi ile hükûmetin söylemleri arasındaki çizginin net olmadığı, seçim kampanyalarında kullanılan fonlar konusunda şeffaflığın olmadığı iddialarına değinen Price, seçimin rekabetçi bir ortamda geçtiğini ve iyi yönetildiğini belirtti.

  • Price, Macar yönetimine AGİT’in seçim kampanyalarına yönelik kaygılarına yanıt vermek üzere örgütle çalışması çağrısında bulundu. Macaristan'da yapılan genel seçimi iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazanmıştı.

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