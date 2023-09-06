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Dünya

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze 'caydırıcılık' mesajıyla ateşlendi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığını duyurdu. Silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıklayan Komutanlık, "Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

21:55 . 6/09/2023 Çarşamba
IHA
Minuteman III Füzesi (Arşiv)

Minuteman III Füzesi (Arşiv)

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıkladı.


ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, bugün kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığı belirtilerek, “Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.


"Denemenin dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgisi yok"

Daha önceki dönemlerde 300’den fazla fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada bu denemenin dünyanın şu an içinde bulunduğu durumla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.


ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde yapılan fırlatma denemesinin yıllardır planlandığı ve Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



#ABD
#Balistik Füze
#Nükleer
43 dakika önce
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