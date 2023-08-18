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Dünya

ABD'den onay çıktı: Ukrayna'ya F-16 gönderecek

Ukrayna'nın Rusya'ya savunma talebinde bulunmasının ardından devreye giren ABD, pilot eğitimlerinin tamamlanması sonrası Ukrayna'ya, Danimarka ve Hollanda üzerinden F-16 jetleri gönderilmesinin onayladığını açıkladı.

10:20 . 18/08/2023 Cuma
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Bir ABD hükümet yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savunmada kullanılmak üzere F-16 jetleri gönderilmesini onayladığını açıkladı. Yetkili, Danimarka ve Hollanda üzerinden gerçekleşecek sevkiyat için bu iki ülkede yürütülen pilot eğitimlerinin tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Ukrayna, aktif bir şekilde ABD yapımı olan F-16'ların ülkeye sevk edilebilmesi için girişimlerde bulunmuştu. Ukrayna pilotlarına F-16 savaş uçağı eğitimi verilmesi için oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda öncülük ediyor. İki ülke, son olarak Washington'dan uçakların gönderilmesi konusunda güvence istemişti.

Onay süreçleri hızlandırılacak

Washington, Danimarka ve Hollanda'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz F-16 transfer taleplerini karşılamak için gereken onay süreçlerinin hızlandırılacağı teminatını verdi.

Bir uluslararası ajansın haberine göre, ABD Başkanı Anthony Blinken Hollandalı ve Danimarkalı taraflara mektubunda,
"ABD'nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferi hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine verdiği desteği dile getirmek için yazıyorum"
ifadelerini kullandı.
Blinken, mektupta
"Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik haklarının ihlaline karşı kendini tek başına savunabilmesi kritik durumda olmayı sürdürüyor"
dedi. Blinken
, "üçüncü tarafların taleplerine"
verilen onayın, Ukrayna'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz yeni kazanılan yeteneklerden yararlanma fırsatı vereceğini belirtti.
  • Hürriyet'te yer alan habere göre ise Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat ise ulusal kanalda yaptığı açıklamada F-16'ların önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında kullanılamayacağını duyurmuştu.
    "Bu uçaklar için çok büyük umutlarımız vardı, hava savunmamızın bir parçası olacak, bizi Rusya'nın füzelerinden ve insansız hava araçlarından koruyabilecekti"
    diyen Ihnat
    "F-16'ları önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında kullanılamayacağımız şimdiden belli"
    ifadelerini kullandı.



#ABD
#ukrayna
#F-16
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