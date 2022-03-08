Dünya ABDden Rusyaya yeni yaptırım hamlesi
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde de bombardıman devam ederken ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. İddiaya göre; Biden yönetimi en kısa sürede Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmaksızın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Rusyaya yeni yaptırım hamlesi
ABD Başkanı Joe Biden

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi en kısa sürede Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmaksızın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor.

Biden açıklama yapacak

İddialara göre Moskova'ya karşı uygulanacak olan ambargo; Rus petrolünü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve kömürü kapsayacak. Yasak kararının ise bugün içinde açıklanabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın TSİ 18.45'te Rusya ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ek yaptırımlar uygulanmıştı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zalim Ukrayna işgaline karşılık olarak Rusya ve Belarus'a ek ekonomik yaptırımlar uyguluyor." ifadesine yer verilmişti.

Açıklanan yaptırım paketinde; Rusya'nın teknoloji ürünleri ithalatını engellemesine yönelik kısıtlamalar, Rus savunma kuruluşlarına yönelik tam engelleme yaptırımları, petrol rafinasyonunu hedefleyen ihracat kontrolleri, Belarus ve Rusya ordularını destekleyen varlıkları hedefleme ve ABD hava sahasından Rus uçaklarının yasaklanması yer almıştı.

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