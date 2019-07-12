ABD'den S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini teslim alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören ABD pozisyonunda değişiklik olmadığını ve Türk mevkidaşı ile bugün görüşeceğini söyledi.

Esper 26 Haziran'da yapılan NATO toplantısında Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Türkiye'nin aynı anda hem S-400'lere hem de radara yakalanmayan F-35 savaş uçaklarına sahip olamayacağını söylemişti.

Esper, Türkiye'nin bugün S-400 hava savunma sisteminin parçalarını teslim almaya başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin S-400'lerin teslim almakta olduğunu görüyoruz. F-35'ler hakkındaki pozisyonumuz değişmedi. Bugün (ABD saati ile) öğleden sonra Türk mevkidaşım ile görüşeceğim" dedi.

Esper, "Görüşmenin ardından başka gelişmeler olacak" dedi.