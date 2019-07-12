Dünya ABDden S-400 açıklaması Duruşumuz değişmedi
AMERİKA

ABD'den S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi

ABD Savunma Bakan Vekili Esper, Türkiye'nin S-400 teslimatına ilişkin "Türkiye'ye S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi. Bu akşam Hulusi Akar ile görüşeceğim." dedi.

Haber Merkezi Reuters
ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper
ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini teslim alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören ABD pozisyonunda değişiklik olmadığını ve Türk mevkidaşı ile bugün görüşeceğini söyledi.

Esper 26 Haziran'da yapılan NATO toplantısında Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Türkiye'nin aynı anda hem S-400'lere hem de radara yakalanmayan F-35 savaş uçaklarına sahip olamayacağını söylemişti.

Esper, Türkiye'nin bugün S-400 hava savunma sisteminin parçalarını teslim almaya başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin S-400'lerin teslim almakta olduğunu görüyoruz. F-35'ler hakkındaki pozisyonumuz değişmedi. Bugün (ABD saati ile) öğleden sonra Türk mevkidaşım ile görüşeceğim" dedi.

Esper, "Görüşmenin ardından başka gelişmeler olacak" dedi.

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