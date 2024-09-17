ABD'den şehit Ayşenur Eygi'ye ilişkin yeni açıklama: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz

Terör devleti İsrail tarafından Batı Şeria’daki barışçıl gösteriler sırasında Siyonist askerler tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin 2017 yılında Donald Trump karşıtı bir mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Eygi’nin konuşmasındaki kararlılık ve hitabet kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, “Bugün hepimiz Trump'ın şiddet içeren kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız. Kız kardeşlerimiz saldırı altında. Ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Kadın hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Yurttaş hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık.” ifadelerini kullanmıştı.