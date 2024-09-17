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ABD'den şehit Ayşenur Eygi'ye ilişkin yeni açıklama: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin terör devleti İsrail tarafından katledilmesinin büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, İsrail’den olayla ilgili daha fazla bilgi talep etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. "Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi." diyen temsilci, sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini söyledi.

00:23 - 17/09/2024 вторник
AA
Ayşenur Ezgi Eygi - Linda Thomas Greenfield
Ayşenur Ezgi Eygi - Linda Thomas Greenfield
Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu. Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "
Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli."
dedi.

"Sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceğiz"

Greenfield,
"Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi."
diyerek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye ve
sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Eygi'nin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Greenfield,
"Son yılda onun ve diğerlerinin de ölümü çok trajik ve gereksizdi."
değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, nerede olursa olsun acıya alışmamak gerektiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi şehit etmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.​​​​​​​


İşgalci İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin 2017’deki konuşması ortaya çıktı

Terör devleti İsrail tarafından Batı Şeria’daki barışçıl gösteriler sırasında Siyonist askerler tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin 2017 yılında Donald Trump karşıtı bir mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Eygi’nin konuşmasındaki kararlılık ve hitabet kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, “Bugün hepimiz Trump'ın şiddet içeren kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız. Kız kardeşlerimiz saldırı altında. Ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Kadın hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Yurttaş hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık.” ifadelerini kullanmıştı.


#Ayşenur Ezgi Eygi
#ABD
#İsrail
#Linda Thomas Greenfield
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