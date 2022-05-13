Dünya ABDden skandal karar Terör örgütü YPG/PKKya muafiyet getirilecek
AMERİKA

ABD'den skandal karar: Terör örgütü YPG/PKK'ya muafiyet getirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu. Bu adım Suriye'de 'SDG' ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün büyük ölçüde ABD desteğiyle işgal ettiği bölgeler için geçerli olacak.

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Haber Merkezi AA
ABDden skandal karar: Terör örgütü YPG/PKKya muafiyet getirilecek
ABD'den skandal karar

FAS'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı sonrasında Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, DEAŞ ile mücadelenin öneminin yanı sıra özellikle Suriye'nin bazı bölgelerine yönelik atacakları adımlara değindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland

ABD'nin geçen yıl Suriye'de 'SDG' ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altında bölgelere destek için koalisyon ortaklarından 45 milyon dolar topladığını söyleyen Nuland, bu yıl ise 350 milyon dolar toplamak istediklerini söylerken, "ABD, Suriye'de DEAŞ'tan alınan Beşar Esed rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarma niyetinde" ifadelerini kullandı.

Bu genel lisansla o bölgelere yatırım yapan şirketler ABD'nin Suriye yaptırımlarından muaf tutulmuş olacak. Bu adım YPG/PKK'nın büyük ölçüde ABD desteğiyle işgal ettiği bölgeler için geçerli olacak ancak rejimin kontrolü altında olmayan Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrol ettiği bölgelerin de bu muafiyetten yararlanabileceği ifade ediliyor. Kaynaklar uygulamaya konulacak bu yaptırımlardan muafiyet lisansının petrol faaliyetlerini kapsamayacağını, sadece tarım ve inşaat işleri için geçerli olacağını iddia ediyor.

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