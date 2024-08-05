ABD'den Tahran'a gizli ziyaret: Siyonistler bölgesel savaş istiyor

Kuveyt'te yayımlanan El-Ceride gazetesinin iddiasına göre İranlı üst düzey yetkililer, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin hemen ardından ABD'den üst düzey yetkili bir heyetin İran'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Gazetenin aktardığı bilgiye göre, Heniyye suikastının ertesi günü Ankara'dan gizlice yola çıkan ABD'li yetkililer Tahran'ın batısındaki Kerec kentine gelerek İran yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, bir yandan saldırı halinde ABD'nin İsrail'e destek vermek zorunda kalacağını söylerken diğer yandan İran tarafını yatıştırmak için Netanyahu'nun bölgeyi savaşa çekme planlarını ifşa etti.

TÜM BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLEMEK İSTEDİ

El-Ceride gazetesinde manşetten yayınlanan haberde, ABD heyetinin İranlı yetkililere, Heniyye suikastından Washington yönetiminin haberi olmadığını ifade ederek, Netanyahu'nun Washington'da Yahudi lobilerle yaptığı görüşmelerde Türkiye ve Körfez Ülkeleri'nin dahil olacağı bölgesel bir savaş başlatarak bölgeyi İsrail ile anlaşmaya zorlamayı hedeflediği belirtildi. Habere göre heyet, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkesin kabulü için Netanyahu'ya baskı kurduğunu ancak İsrail Başbakanı'nın Heniyye suikastiyle tek başına hareket ederek ateşkes sürecini çökertmek istediğini İranlı yetkililere anlattı.

NETANYAHU'NUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN

Tahran'ı ziyaret eden ABD Heyeti'nin İranlı yetkililere, İsrail'e saldırmalarının Netanyahu'nun amaçlarına hizmet edeceğini ifade ettiğine vurgu yapılan haberde, "Heyet, Biden'ın bölgede savaş istemediğini ve bu savaşın engellenmesi için İran'ın İsrail'e saldırı düzenlememesi gerektiğini anlattı. Ayrıca, sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini ve İran'ın gerilimi artırmak yerine nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde Netanyahu'nun planlarının suya düşeceğini, bunun aynı zamanda İsrail'deki aşırı sağcı koalisyona da darbe vuracağını ifade etti" bilgileri yer aldı.

MOSSAD'IN İŞBİRLİKÇİLERİNİ İFŞA ETTİLER

El-Ceride'nin haberinde ABD heyetinin İran'ı saldırıdan vazgeçirmek için Heniyye suikastında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı (MOSSAD) ile doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan İran'daki 10 kişinin ismini iyi niyet göstergesi olarak verdiği de iddia edildi. Buna rağmen İran tarafının İsrail'e nasıl bir karşılık vereceğine dair ABD'yi bilgilendirmeyi reddettiğine dikkat çekilen haberde, "İranlı yetkililer, ABD Heyeti'ne mesajlarını üst düzey devlet yöneticilerine aktaracaklarını söylemekle yetindi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, gazeteye bilgi veren İranlı yetkililer, Heniyye suikastı sonrası aralarında güvenlik yetkililerinin de olduğu İranlı 30 MOSSAD işbirlikçisinin yanı sıra çoğu İran'da yaşayan Afganlardan 50 yabancı işbirlikçinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi.

İsrail'den 5 cepheli savaş hazırlığı

Heniyye suikastiyle birlikte İran ve Hizbullah ile savaşın eşiğine gelen İsrail'in, bu kez İran ve milis grupları tarafından yapılacak karşı saldırının nisan ayındaki saldırıdan daha kapsamlı ve ölümcül olacağını değerlendiriyor. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'de bakanlıklardan "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendiği belirtildi. Haberde ayrıca, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere iletişim şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldığı kaydedildi.

İlk uçakla Beyrut'u terk edin

Bölgesel savaşın en yakın olduğu ülke konumundaki Lübnan için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden uyarı geldi. Elçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından bulabildikleri ilk uçak biletiyle ülkeyi terk etmeleri talep edildi. Öte yandan Türkiye, İngiltere ve Fransa da vatandaşlarına benzer çağrıda bulundu.

Küstahlık cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.











