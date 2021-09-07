Dünya ABDden Taliban Afganistandan ayrılmak isteyenleri rehin tutuyor iddiasına yanıt
AMERİKA ASYA

ABD'den 'Taliban Afganistan'dan ayrılmak isteyenleri rehin tutuyor' iddiasına yanıt

Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyenlere Taliban tarafından engel olunduğu iddiasına ABD'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak tahliye uçuşlarının geçerli seyahat belgesi olmayan yolculardan dolayı engellendiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABDden Taliban Afganistandan ayrılmak isteyenleri rehin tutuyor iddiasına yanıt
Antony Blinken

Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.

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