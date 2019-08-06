Dünya ABDden Türkiye açıklaması
AMERİKA

​ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" görüşmelerinin sürdüğü sıralarda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Esper, "Ankara ile anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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