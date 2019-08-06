​ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Esper, "Ankara ile anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Esper, "Ankara ile anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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