Dünya ABDden Türkiye önemli ziyaret İki isim birden geldi
AMERİKA

ABD’den Türkiye önemli ziyaret: İki isim birden geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

Haber Merkezi İHA
James Jeffery
James Jeffery

Türkiye’nin Bahar Kalkanı Operasyonu’nun akabinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Crafy Türkiye’ye geldi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkiye’nin 36 şehidinden sonra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in, Türkiye’ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon’un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.

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