Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDden Türkiyeye tıbbi yardım teşekkürü Türkiyeye minnettarız
AMERİKA

ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü: Türkiye'ye minnettarız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tıbbi malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andrews Hava Üssü'ne inen Koca Yusuf
Andrews Hava Üssü'ne inen Koca Yusuf

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

BU DURUMU BERABER ATLATACAĞIZ

Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.

KONGRE ÜYELERİNDEN DE TEŞEKKÜR

Diğer yandan bazı Temsilciler Meclisi vekilleri de konuya dair Twitter'dan açıklama yaparak Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin ABD'nin salgınla mücadele edebilmesi için gönderdiği tıbbi ve gerekli ekipmanları iyi niyet ve dayanışma içeren bir jest olarak tanımlayan Cumhuriyetçi Vekil Alex Mooney, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu kritik zamanlarda gösterdiği müttefiklikten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Ayrıca Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu üyesi olan Steve Chabot da benzer bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede ön saflarımızda görev yapan sağlıkçılarımızın korunması için bu haftada iki kez yaptığı bağışlar için teşekkür ederim. Cömertliğin için teşekkürler Türkiye" dedi.

Demokrat Vekil Alcee Hasting ise Türk halkına binaen Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek, yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Güney Karolina Vekili Joe Wilson da yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

  • "ABD-Türkiye ilişkilerine odaklanan Türk Dostluk Grubu Başkan Vekili olarak, NATO müttefikimiz Türkiye'nin cömertliğine minnettarım. Büyükelçi Serdar Kılıç'ın başarıyla temsil ettiği değerli Türkiye. Beraber çalışarak, Türk ve Amerikan halkını Wuhan virüsünden koruyacağız."

ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
OYNAT 00:00
ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi Andrews Hava Üssü'ne indi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi Andrews Hava Üssü'ne indi

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu
Abone Ol Google News
Türkiyeye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.
Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

​Twitter'da başlattığımız etkinlikte sizlerden gelen paylaşımları derledik.
Bir ülke daha sipariş verdi

Bir ülke daha
sipariş verdi

​Madagaskar'ın geliştirdiğini iddia ettiği Kovid-19 bitkisel ilacına talep artıyor.
Kore'de gerilim!

Kore'de gerilim!

​Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtığı iddia edildi.
İyi olduğunu görmekten memnunum

İyi olduğunu görmekten memnunum

​Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yorumu.
İnandık ve yaptık

İnandık ve yaptık

İthal fiyatı 20 bin dolar olan cihazı 1550 TL'ye ürettik.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
Sapkınlığı meşrulaştırma!

Sapkınlığı meşrulaştırma!

​Yirmi sekiz STK, Ankara Barosu için imza kampanyası başlattı.
Gazeteci<br>olmak istiyordu

Gazeteci
olmak istiyordu

​Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu.
Emir<br>köşeye sıkıştı

Emir
köşeye sıkıştı

​Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Ulusal güvenliğin<br>başı sağlık

Ulusal güvenliğin
başı sağlık

Z Raporu'nun mayıs sayısı bayilerde.
Yöresel ürün<br>dijital pazarda

Yöresel ürün
dijital pazarda

​Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor.
Telafi<br>eğitimi 5 hafta

Telafi
eğitimi 5 hafta

​4 haftası haziranda, kalan 1 hafta ise eylülde olacak.
Titiz bakım şart

Titiz bakım şart

Minik savaşçılar olan prematüre bebekler için enfeksiyon riski.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.